Где смотреть Харлан и сборную Украины на чемпионате мира. Расписание трансляций четвертьфинала

В воскресенье, 30 июля, женская сборная Украины по фехтованию на саблях проведет четвертьфинальный поединок чемпионата мира-2023, который завершается в Италии. На арене в Милане наша команда в составе Алины Комащук, Ольги Харлан, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой встретится с 5-ми сеяными - сборной США.

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Начало встречи ориентировочно в 11:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок можно будет смотреть на Youtube-трансляции в этой новости.

Отметим, что на пути к 1/4 финала Украина обыграла Узбекистан (45:27). В 1/8 финала наши девушки выиграли у сильной сборной Италии (45:34). США в свою очередь прошли Индию и Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Харлан в личном первенстве в 1/32 ЧМ-2023 победила россиянку Анну Смирнову. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение, позволив Харлан участвовать в командном турнире.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

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