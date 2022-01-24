Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Украине. Появились подробности трансляций ОИ

В Пекине в пятницу, 4 февраля, стартуют XXIV Зимние Олимпийские игры. За 16 дней зрители увидят выступления спортсменов в 15 дисциплинах, где будет разыграно 109 комплектов наград.

Самым популярным среди украинских болельщиков является биатлон, в котором "желто-синюю" сборную будут представлять 10 спортсменов.

Всего в Китай из Украины отправятся 45 атлетов. Они выступят в скелетоне, горнолыжном спорте, санном спорте, лыжных гонках, сноубординге и прыжках с трамплина. Наши соотечественники будут также представлены в шорт-треке, и впервые в женском бобслее.

Видео дня

В Украине Олимпиаду официально будет показывать два транслятора. Национальный телеканал "UA:Перший" и онлайн-платформа Суспильне.Спорт, а также европейский телеканал Eurosport.

UA:Перший доступен на сервисах MEGOGO и OLL.TV.

Eurosport доступен на MEGOGO по подпискам ""Максимальная", "Спорт" и "Discovery+".

Учитывая 6-часовую разницу с Пекином, трансляции на сайте Суспильне.Спорт будут начинаться в 3-4 утра. В эфире ТВ картинка будет стартовать с 6 утра. Акцент будет сделан на представителях нашей страны.

"Все соревнования с участием украинских спортсменов будут транслироваться в приоритете. Как и на летних Играх в Токио, на цифровой платформе можно будет смотреть сразу несколько соревнований", – цитирует Tribuna.com главного редактора спортивных программ Елену Кузнецову.

Eurosport специально под Олимпиаду запустит несколько каналов, которые будут специализироваться на определенных видов спорта.

Eurosport.

Приоритет: Церемония открытия и закрытия игр, горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье.

Затем фигурное катание, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей

Eurosport 2.

Приоритет: Сноуборд, фристайл, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье.

Затем керлинг, хоккей, санный спорт, скелетон, бобслей

Eurosport 3. Хоккей: мужской и женский турнир, три прямые трансляции в день.

Eurosport 4. Фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Eurosport 5. Керлинг: микст, мужской и женский турнир, три прямые трансляции в день.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане сборная Украины финишировала на 21-м месте, которое поделила с Венгрией. ​

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В активе нашей команды одна золотая награда, которую в соревнованиях по лыжной акробатике завоевал николаевский фристайлист Александр Абраменко.

Он же и нес флаг на церемонии закрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL на церемонии открытия знаменосцем сборной Украины была биатлонистка Елена Пидгрушная.

Лучшим результатом в личных биатлонных гонках на ОИ-2018 у Украины стало 14-е место Виты Семеренко.