Футзал. Евро 2022. Прогноз на матч Украина – Португалия

28 января сборная Украины, титульным спонсором которой является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, проведет третий матч группового этапа Евро-2022 по футзалу. Команда Александра Косенко сыграет с португальцами, действующими чемпионами Европы (начало в 21.30).

Победа в этой игре гарантирует нашей команде выход в плей-офф. Конечно, при определенных обстоятельствах нас устроит ничья и даже поражение, но тогда все будет зависеть от того, как сыграют Нидерланды и Сербия. Сейчас аналитики Parimatch дают сборной Украины 20% на победу против 61% у Португалии, еще 19% остаются на ничью.

Главный тренер команды Александр Косенко заявил, что его подопечные полностью выложились, чтобы обыграть во втором туре Сербию, но силы на Португалию у игроков остались. Он отметил, что все хорошо понимают важность турнира и стремятся выступить на нем как можно лучше. Так что в матче против чемпионов Европы украинцы будут играть только на победу.

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Украина и Португалия в первых двух турах забили по 8 мячей. Мы уступили Нидерландам (2:3) и выиграли у Сербии (6:1), у португальцев же две победы (Сербия 4:2, Нидерланды 4:1). Поскольку учитываются победы над соперниками, а не разница мячей, Португалия уже обеспечила выход из группы. Поэтому с Украиной эта сборная может сыграть не в полную силу, ведь впереди ответственные матчи в плей-офф. В любом случае, мотивация у наших игроков будет явно выше, и они готовы выдать свою лучшую игру на Евро. Все, что им нужно – это почувствовать поддержку болельщиков, которые непременно зарядят сборную Украины на победу!