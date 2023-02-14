Футболку украинского чемпиона, погибшего на войне с Россией, надели на статую американского героя в США

В США почтили память украинского игрока в американский футбол Даниила Богуславского. 32-летний игрок ужгородских "Лесорубов погиб в середине октября во время контрнаступления на Херсон.

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В честь нашего соотечественника на входе State Farm Stadium, где проходил финал Национальной футбольной лиги США Супербоул-2023, на статую Пэта Тиллмана надели футболку "лесорубов" с номером 40, в которой играл Даниил.

"Имя Даника на фоне монумента символизирует искреннюю благодарность украинцев Героям нашей национально-освободительной войны за их жертвенность, верность идеалам свободы и демократ", - написал в Facebook брат Даниила Роман Богуславский.

Тиллман является в США национальным героем. Он после теракта 9.11 отклонил 3,6-миллионный контракт и пошел служить в армию США добровольцем. В 2004 году погиб в возрасте 27 лет в горах Афганистана.

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