Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова вызвала негативные эмоции у своих поклонников совместным фото с Филипом Киркоровым. 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram выложила снимки с fashion-показа в Москве.

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"Наш прекрасный друг, он же невероятный отец, Филипп Киркоров с помощью своих талантливых друзей организовал потрясающий fashion-показ. В свой день рождения Мартин Киркоров в роли начинающего модельера, представил свою первую коллекцию вечерних платьев", – написала Навка.

Отметим, что сыну Филиппа Киркорову 11 лет. Мартин появился на свет при помощи суррогатной матери в одной из клиник США.

Подписчики Навки устроили настоящую волну хейта в комментариях.

"Татьяна, за вас стыдно ,что у вас такие друзья, что вы опустились так низко, значит у вас такиеже ценности как у этих клоунов", "Тотальное разочарование... Уж лучше бы так не подставляться. Иногда лучше промолчать... Стыдно за вас", "так плевать на народ и свою страну - это прям постараться надо!" – пишут россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей.

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