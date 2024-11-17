ФСБУ нашла 'гарантированный' способ, чтобы ТЦК не трогал их спортсменов, приехавших на чемпионат Украины в Черновцы. Фотофакт

Украинская федерация спортивного бильярда (ФСБУ) предложила всем участникам призывного возраста чемпионата Украины внеси себя в специальную таблицу, чтобы их не задержали сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Национальное первенство запланировано в Черновцах с 28 ноября по 1 декабря.

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У себя на официальном сайте ФСБУ опубликовала заявление, в котором утверждает, что "договорилась" с ТЦК и спортсменов трогать не буду.

"Для обеспечения и гарантирования беспрепятственного передвижения по территории Черновицкой области спортсменов, тренеров, судей, сопровождающих лиц призывного возраста, во время ЧУ среди юниоров (25-28 ноября) и ЧУ среди мужчин и женщин (28 ноября 01 декабря) по договоренности с ТЦК Черновицкой области, в период с 25 ноября по 02 декабря 2024 года включительно, все лица внесенные в таблицу, приведенную ниже, не будут задерживаться представителями ТЦК на территории Черновицкой области", – говорится в сообщении пресс-службы ФСБУ.

Также там дана ссылку на Google-таблицу, куда предлагается всем желающим внести себя до 18 ноября 2024 года.

На момент публикации этой новости в списке было 11 мужчин из Киева, Павлограда, Харькова, Херсона, Кривого Рога, Винницы, Львова и Тернополя.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября футбольный клуб "Хуст" из одноименного города в Закарпатской области снялся с чемпионата Первой лиги Украины. 8 мая "Хуст" пожаловался на то, что основного игрока Николая Сироша прямо с вокзала забрали в ТЦК.

Позже появилась реакция ОК "Запад" на заявление хустской команды. В ВСУ напомнили о мобилизации, а также назвали странными попытки клуба "сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины".

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