Фристайлист врезался в оператора на Олимпиаде и получил травму. Видео

Неприятный и крайне необычный инцидент произошел в четверг, 17 февраля, в соревнованиях по фристайлу в дисциплине хафпайп на Олимпийских играх-2022. Фин Йон Саллинен во время квалификационного выступления в прыжке врезался в оператора, очень близко подошедшего к дистанции.

21-летний спортсмен во время взлета и последующего за ним переворота ударил работника телевидения по камере. В итоге Йон упал на бок, а неназванного оператора, получившего еще и палкой по голове, отбросило в сторону.

Момент происшествия появился на YouTube-канале "Евроспорта".

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Чуть позже Саллинен смог самостоятельно подняться, а вот человеку с камерой потребовалась помощь, в том числе и психологическая.

"Это был ужасный удар. Я услышал, там что-то треснуло и сдвинулось. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать вторую попытку, это было очень больно. Надеюсь, оператор в порядке", – сказал финн в комментарии NRK после травмы ключицы.

Чуть позже Саллинен вышел-таки на второе выступление, но занял последнее, 23-е, место в отборе. В финал же прошли 12 спортсменов.

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