Forbes подсчитал, сколько медалей Олимпиады-2020 принесли России ее миллиардеры

На Олимпиаде-2020 сборная России, из-за бана выступавшая под флагом Олимпийского комитета России, заняла итоговое пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых наград. Олимпийские виды спорта в РФ курируют более 20 миллиардеров, возглавляющие различные федерации.

Именно федерации руководят процессом подготовки и оплачивают все расходы на соревнованиях. Издание Forbes подсчитало, сколько наград принесли России бизнесмены, входящие в список самых богатых людей страны и обладающих миллиардным состоянием .

Олег Дерипаска (состояние $3,8 млрд) — пять медалей (две золотых, две серебряных и одна бронзовая)

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Андрей Бокарев (состояние $2,5 млрд) — три медали (одна золотых и две серебряных)

Аркадий Ротенберг ($2,9 млрд) и Василий Анисимов ($1,7 млрд) — три бронзовых медали

Алишер Усманов ($18,4 млрд) — восемь медалей (три золотых, четыре серебряных и одна бронзовая)

Владимир Лисин ($26,2 млрд) — восемь медалей (две золотых, четыре серебряных и две бронзовых)

Андрей Гурьев ($6 млрд) - восемь медалей (две золотых, две серебряных и четыре бронзовых)

Виталий Мащицкий ($0,6 млрд) — шесть медалей (одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовых)

Сергей Шишкарев ($0,8 млрд) — одна серебряная медаль

Игорь Макаров — две бронзовых медали

Василий Анисимов — три бронзовых

Таким образом общий "улов" российских миллиардеров составил 47 наград. Из них 11 "золота", 16 "серебра" и 20 "бронзы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что наказание от Всемирного антидопингового агентства, из-за которого атлеты РФ выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), никак не влияет на результаты.