'Флаг в руки': чемпиона России унизили в РФ за отказ бойкотировать Олимпиаду

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов согласился выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статус, не поддержав командный бойкот соревнований. За это ему досталось от президента национальной федерации Михаила Мамиашвили, который попытался унизить спортсмена.

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В интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС глава Всероссийской федерации спортивной гимнастики заявил, что Мамедов наплевал на своих коллег и руководство. По словам Мамиашвили, спортсмен продемонстрировал, что для двукратного чемпиона РФ "веса не имеет" решение команды.

"Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой", – сказал Мамиашвили.

Отметим, что в России уже давно развернулась травля так называемых нейтральных спортсменов, причем некоторых из них отчисляют из сборных, лишая финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня все российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде в Париже. Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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