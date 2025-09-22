Финал RTR Time Attack в Киеве: более 50 пилотов в 8 классах и борьба до захода солнца

Абсолют дня – за Артемом Кошевым (Mitsubishi Lancer Evo X), а в классах чемпионы определялись на фоне тюнинг-шоу, дрифт-стант шоу и фан-активностей партнеров.

RTR Time Attack завершил сезон 2025. 14 сентября на киевской "Чайке" состоялся финальный этап Национальной серии Украины, который собрал более 50 пилотов в восьми классах и тысячи болельщиков на трибунах. Формат "Фестиваля скорости" соединил 4 этап RTR Time Attack, 4 этап Carrera Time Attack для владельцев Porsche, дрифт-шоу, дрифт-такси, стантрайдинг и большое тюнинг-шоу – автодром превратился в пространство, где спорт и шоу работали в одном ритме.

Между заездами публику разогревали Drift Show и Stunt Show. Работало дрифт-такси – желающие получали "взгляд в боковом скольжении" рядом с пилотами. На большой отдельной зоне вернулось RTR Tuning Show – более полусотни стильных авто в 10 номинациях: от supersport до oldschoollove и best4x4. Перед финальными сессиями состоялся парад пилотов, а паддок открыли для посетителей: фото с боевыми авто, автографы, живое общение с командами – то, за что любят автоспорт в формате офлайн.

Комфорт и логистика были продуманы до деталей: фуд-корты, лаунж-зоны, рекомендации по безопасности (укрытия на случай тревоги), активности от партнеров. Атмосферу дня в соцсетях подытожили коротко: "звук моторов, запах резины и ощущение большого автоспортивного праздника".

Среди партнерских интеграций особое внимание привлекла фан-зона от украинского онлайн-казино BETON. Изюминка – гоночный симулятор с реальной конфигурацией "Чайк"". Азарта добавляли дартс с челленджем bull's eye и боксерский автомат с задачей выбить ровно 555 кг – за меткость и силу посетители забирали призы из "black box".

Организаторы подчеркивают: "Кроме заездов пилотов мы вернули тюнинг-шоу. А из фан-зон партнеров больше всего взорвался симулятор с копией реального трека – к нему постоянно была очередь. На протяжении всех 4 этапов фан-зона BETON удивляла новыми активностями, и финал не стал исключением. На экранах транслировались результаты заездов в реальном времени, работали фотозоны", – отметили в команде RTR.

"Для нас это не о логотипе на баннере. Автоспорт – о характере, дисциплине и стремлении быть первым, и это совпадает с ДНК BETON. Мы искренне радуемся успехам украинских спортсменов, в частности нашего амбассадора Романа Подгорного, который подтвердил свой высокий уровень победами на разных этапах соревнований. Мы стараемся дать фанам живой опыт – от симулятора с реальным треком до честных челленджей с призами. Когда интеграция создает эмоцию, она работает лучше любого слогана", – отметил Роман Балашов, СЕО компании "СИТИКОД", которая осуществляет свою деятельность под брендом BETON.

Прошлые этапы тоже показали масштаб – событие посетили около 3000 человек, атмосфера была насыщена спортивным духом без пауз или остановок, зрители получили и зрелищные гонки, и стант-шоу, и фан-зоны с интерактивом. "Наш амбассадор Денис Беринчик также поддержал гонки, ведь между боксом и автоспортом есть много общего – драйв, азарт и дух соперничества. Именно поэтому мы интегрируемся в различные спортивные форматы: от ринга до трека, подчеркивая, что BETON – это территория игры, где рождаются победы и новые истории", – подчеркнул Роман Балашов.

Финал RTR Time Attack 2025 зафиксировал чемпионов и вернул в столицу ощущение большого автоспортивного ивента. Спорт, шоу и интерактивы партнеров отработали в одном темпе, а симуляторы и соревнования для зрителей стали одними из самых привлекательных зон для публики. Впереди – подведение результатов, торжественное награждение победителей сезона и календарь RTR2026.

