Фигуристка-звезда ОИ-2024 впервые призналась, почему ее выгнали из сборной Украины. После этого она уехала в Россию

Российская фигуристка Анастасия Шаботова опровергла слухи, что ее уход из сборной Украины в 2022 году был связан с лайком под постом Евгения Плющенко. Фигуристка объяснила, что лайкнула видео за его качество, не зная, что в нем содержалась поддержка боевых действий. Она подчеркнула, что ее "палец вверх" не означает одобрения подобных действий.

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18-летняя москвичка рассказала, что уже после Олимпиады понимала, что может покинуть сборную. Ей сообщили готовиться к чемпионату мира в Москве, и она не принимала решения самостоятельно.

Однако за неделю до соревнований ее маме сообщили, что украинская команда, вероятно, не поедет на чемпионат из-за ситуации в стране. Позже она узнала, что команда все же участвовала, но без нее. После этого ей прислали письмо об исключении из сборной.

"Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране. Но если бы они хотели и сказали – конечно, подготовку можно было провести не в Москве, – рассказала спортсменка в интервью СЭ.

Сейчас Шаботова работает тренером в России.

С 24 февраля Шаботова отказалась как-либо осуждать вторжение в нашу страну. Единственное, что она сделала, это на 25-й день вторжения РФ разместить нейтральный пост в Instagram, где общими фразами призвала к миру.

При этом Шаботова отказалась называть Россию агрессором, также не вспомнив про Украину.

17 марта Шаботова лайкнула пост знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко о войне в Украине. Плющенко у себя в Instagram выложил видео, в котором, в частности, отметил необходимость "спецоперации" в Украине.

23 марта Шаботова была исключена из национальной сборной Украины. Соответствующий приказ опубликовало Министерство спорта нашей страны.

​Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Токио Шаботова произвела настоящий фурор. Фигуристка для своего выступления надела наряд с элементами национального украинского орнамента, а в качестве музыкального сопровождения выбрала нетленное произведение Николая Леонтовича.

В командном первенстве фигуристов Украина заняла последнюю 10-ю строчку и досрочно завершила выступление на Играх в Пекине.

Отметим, что 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова, по информации СМИ, выступала на Олимпиаде-2020 в Пекине без своего личного тренера.