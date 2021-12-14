Чемпионка мира назвала способ похудеть на 10 килограммов за месяц

Известная российская фигуристка Дарья Павлюченко похудела за месяц на 10 кг благодаря силе воли и правильному тренировочному процессу. В своем интервью изданию Sport24, 18-летняя спортсменка призналась, что немного дискомфортно себя чувствовала с лишним весом.

По словам Павлюченко, когда у человека есть цель это сделать несложно, и в этом нет ничего сверхъестественного

"Страданий не было. Да и сейчас я наедаюсь тем, что я ем. Мне нормально. Вернулись большие нагрузки и правильное питание — сразу 10 килограммов сбросились", – рассказала Дарья.

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Как сообщал OBOZREVATEL, несколько месяцев назад Павлюченко стала невольной жертвой своего партнера Дениса Ходыкина. Россиянка упала во время одного из акробатических элементов, зацепилась за конек молодого человек и порвала себе колготы.

Напомним, что Павлюченко и Ходыкин являются бронзовыми призерами чемпионата Европы, а также бронзовыми призерами чемпионата России и чемпионами мира среди юниоров.

До этого другой российской фигуристке Виктории Синициной пришлось заканчивать выступление в расстегнутом платье.

Инцидент произошел на командном чемпионате мира в японской Осаке во время соревнований танцевальных дуэтов.

Отметим, что в начале декабря фигуристка Алина Загитова выложила в TikTok небольшое видео, в котором впервые в движении продемонстрировала свою полуобнаженную фигуру.

19-летняя олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира-2019 года в женском одиночном катании на отдыхе в Дубаи в черном купальнике под зажигательную музыку немного покрутила бедрами.