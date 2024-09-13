Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) вернула России членство в организации. Представители страны-агрессорки были наказаны за включение в состав национальной ассоциации федераций с аннексированных регионов Украины.

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Теперь в FIDE решили закрыть глаза на это преступление россиян. Членство Федерации шахмат России (ФШР) в ФИДЕ, которое было приостановлено сроком на два года, восстановлено, а наказание заменено на штраф в размере 45 тысяч евро. Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС.

"ФШР имела контакты с лицами, на которые распространяются санкции, организовывала шахматные мероприятия на оккупированных территориях Крыма, "ДНР", "ЛНР" и Херсонской области, а также не соблюдала политический нейтралитет", – говорилось в заявлении ФИДЕ в июне нынешнего года.

Также палата отменила решение о вынесении выговора президенту ФИДЕ россиянину Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

При этом пока неизвестно, смогут ли россияне выступать на международных турнирах под национальным флагом. Дворкович, который ранее занимал пост вице-премьера российского террористического государства, сейчас твердо намерен полностью восстановить команды из РФ в международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, предатель Украины и бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин был высмеян в сети после того, как получил должность в российской власти.

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