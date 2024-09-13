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ФИДЕ продала России аннексированные регионы Украины за 45 тысяч евро

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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1,5 т.
Шохре Баят

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) вернула России членство в организации. Представители страны-агрессорки были наказаны за включение в состав национальной ассоциации федераций с аннексированных регионов Украины.

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Теперь в FIDE решили закрыть глаза на это преступление россиян. Членство Федерации шахмат России (ФШР) в ФИДЕ, которое было приостановлено сроком на два года, восстановлено, а наказание заменено на штраф в размере 45 тысяч евро. Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Эмблема ФИДЕ.

"ФШР имела контакты с лицами, на которые распространяются санкции, организовывала шахматные мероприятия на оккупированных территориях Крыма, "ДНР", "ЛНР" и Херсонской области, а также не соблюдала политический нейтралитет", – говорилось в заявлении ФИДЕ в июне нынешнего года.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Также палата отменила решение о вынесении выговора президенту ФИДЕ россиянину Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

ФИДЕ продала России аннексированные регионы Украины за 45 тысяч евро

При этом пока неизвестно, смогут ли россияне выступать на международных турнирах под национальным флагом. Дворкович, который ранее занимал пост вице-премьера российского террористического государства, сейчас твердо намерен полностью восстановить команды из РФ в международных соревнованиях.

 

Как сообщал OBOZ.UA, предатель Украины и бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин был высмеян в сети после того, как получил должность в российской власти.

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