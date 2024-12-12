Федерация конного спорта Украины подвела итоги 2024 года и озвучила планы на следующий

Недавно в декабре Федерации конного спорта провела отчетную конференцию. На ней были объявлены итоги работы 2024 года, отмечены члены федерации, активно участвовавшие в развитии конного спорта Украины, озвучены планы на 2025 год.

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Почетными гостями конференции стали президент Национального Олимпийского комитета Гутцайт Вадим Маркович и заместитель директора департамента спорта высших достижений начальник отдела летних олимпийских видов спорта Нельсон Юрьевич Гайриян.

Прямая трансляция от президента FEI (Международная Федерация конного спорта) Ингмар Де Воса было очень тепло встречено участниками конференции, во время которого он выразил слова поддержки и восхищения устойчивостью украинского народа, и непосредственно работы по развитию конного спорта, проводимой Федерацией, несмотря на тяжелые условия войны , когда отключение электроэнергии и атаки врага усложняли подготовку к соревнованиям, условия тренировок и удержания лошадей.

Однако сейчас Федерация может говорить о высоких результатах работы в течение года, а именно за 2024 год было проведено:

3 Чемпионата Украины,

3 Финала Кубка Украины,

10 Всеукраинских соревнований (этапов Кубка Украины по выездке, троеборью и преодолению препятствий),

8 областных и 11 городских соревнований,

- 44 открытых региональных соревнований,

19 открытых клубных соревнований,

4 специальных детских соревнований.

Национальная Сборная команда Украины по преодолению препятствий принимала участие в четырех этапах Кубка Наций и попала в полуфинал CSIO3*-W-Big Tour Longines EEF Nations Cup в Будапеште.

По результатам года лучшими спортсменами года была признана Анастасия Бондарева (21 год), Александр Продан (27 лет) и Николай Пилипейко (23 года).

"Одна из главных задач на 2025 год - развитие и популяризация конного спорта среди детей и молодежи, то есть создание и активное развитие ДЮСШ, поддержка любительского спорта, развитие и поддержка направления иппотерапии и т.д. Надеемся продолжать работать над развитием конного спорта в Украине, привлечь молодежь и детей и строить будущее этого красивого спорта вместе", – отметили в Федерации.