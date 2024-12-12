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Федерация конного спорта Украины подвела итоги 2024 года и озвучила планы на следующий

Глеб Иванов
Другие виды спорта
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Федерация конного спорта Украины подвела итоги 2024 года и озвучила планы на следующий

Недавно в декабре Федерации конного спорта провела отчетную конференцию. На ней были объявлены итоги работы 2024 года, отмечены члены федерации, активно участвовавшие в развитии конного спорта Украины, озвучены планы на 2025 год.

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Почетными гостями конференции стали президент Национального Олимпийского комитета Гутцайт Вадим Маркович и заместитель директора департамента спорта высших достижений начальник отдела летних олимпийских видов спорта Нельсон Юрьевич Гайриян.

Федерация конного спорта Украины подвела итоги 2024 года и озвучила планы на следующий

Прямая трансляция от президента FEI (Международная Федерация конного спорта) Ингмар Де Воса было очень тепло встречено участниками конференции, во время которого он выразил слова поддержки и восхищения устойчивостью украинского народа, и непосредственно работы по развитию конного спорта, проводимой Федерацией, несмотря на тяжелые условия войны , когда отключение электроэнергии и атаки врага усложняли подготовку к соревнованиям, условия тренировок и удержания лошадей.

Федерация конного спорта Украины подвела итоги 2024 года и озвучила планы на следующий

Однако сейчас Федерация может говорить о высоких результатах работы в течение года, а именно за 2024 год было проведено:

3 Чемпионата Украины,

3 Финала Кубка Украины,

10 Всеукраинских соревнований (этапов Кубка Украины по выездке, троеборью и преодолению препятствий),

8 областных и 11 городских соревнований,

- 44 открытых региональных соревнований,

19 открытых клубных соревнований,

4 специальных детских соревнований.

Федерация конного спорта Украины подвела итоги 2024 года и озвучила планы на следующий

Национальная Сборная команда Украины по преодолению препятствий принимала участие в четырех этапах Кубка Наций и попала в полуфинал CSIO3*-W-Big Tour Longines EEF Nations Cup в Будапеште.

Федерация конного спорта Украины подвела итоги 2024 года и озвучила планы на следующий

По результатам года лучшими спортсменами года была признана Анастасия Бондарева (21 год), Александр Продан (27 лет) и Николай Пилипейко (23 года).

"Одна из главных задач на 2025 год - развитие и популяризация конного спорта среди детей и молодежи, то есть создание и активное развитие ДЮСШ, поддержка любительского спорта, развитие и поддержка направления иппотерапии и т.д. Надеемся продолжать работать над развитием конного спорта в Украине, привлечь молодежь и детей и строить будущее этого красивого спорта вместе", – отметили в Федерации.