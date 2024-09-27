'Европейцам дать по шапке!' Чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за отстранения 'самой богатой территории земного шара'

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пришел в ярость из-за отстранения сборной России от Кубка мира по лыжным гонкам в новом сезоне. Бывший биатлонист закатил истерику и нелепо призвал к дисквалификации европейских спортсменов, у которых есть терапевтические исключения в антидопинговой программе.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и заядлый Z-патриот потребовал от спортивных чиновников страны-агрессорки "всем европейцам дать по шапке" и в патриотичном угаре назвал Россию "самой богатой территорией земного шара".

"Надо всем европейцам дать по шапке! Все это неправильно. Они испохабили Олимпийские игры. Олимпиада в Париже — позор всему олимпийскому движению. Еще и продолжают! Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телевидению. Надо отстранять норвежцев-астматиков во всех видах спорта. Тогда будет другой вопрос! Все равно у меня есть надежда на наше участие на зимних Олимпийских играх-2026. Россия – самая богатая территория земного шага. Мы – великая страна. Побеждать надо!" – сказал Тихонов.

Ранее известный российский пропагандист Дмитрий Губерниев потребовал от пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо биться за возвращение РФ в соревнования FIS.

Как сообщал OBOZ.UA, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за лояльность в отношении России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!