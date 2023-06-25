Европейская конфедерация отстранила россиян от всех соревнований по фехтованию

Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила спортсменов из России и Беларуси, сообщает Inside the Games. Соответствующее решение было принято на конгрессе организации в польском Кракове, где сейчас проходят Европейские игры-2023.

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Также EFC приостановила членство Федераций фехтования России и Беларуси, представители которых не смогут входить в исполком европейской организации.

Эти два предложения были внесены президентом Федерации фехтования Украины Михаилом Ильяшевым. 23 делегата проголосовали "за", 10 "против". Всего было 43 представителя федераций.

Представители РФ и РБ не смогут участвовать во всех соревнованиях, которые проходят под эгидой EFC: сюда входят любые турниры для участников младше 23 лет. В тоже время запрет не распространяется на взрослые турниры, так как их проводит Международная федерация фехтования (FIE).

10 марта FIE, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

Inside the Games отмечает, что решение EFC в отношении России и Беларуси является своеобразным протестом против действий FIE.

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE после того, как Польша не пустила российских атлетов на Европейские игры решила разделить олимпийскую квалификацию на два этапа, перенеся индивидуальные соревнования в другую страну. Турнир состоится в октябре.

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