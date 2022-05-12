Умер за рулем, спасая людей из Донецкой области: гандбольный тренер во время войны стал водителем автобуса и разбирал завалы

Война, развязанная Россией, забрала жизнь украинского гандбольного тренера Ивана Зенина. Сердце наставника и преподавателя Мироновской детско-юношеской спортивной школы перестало биться в начале мая во время эвакуации людей из Донецкой области.

Про трагедию в своих социальных сетях сообщила Федерация гандбола Украины. А директор гандбольной СДЮСШОР "Карпаты" в Ужгороде Виктория Гойс-Шайбакова рассказала OBOZREVATEL, что после вторжения российских оккупантов Иван Владимирович сначала вступил в территориальную оборону, а затем занимался эвакуацией из горячих точек.

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"До сих пор не могу поверить, что нашего Ивана больше нет. Только 6 мая мы еще общались, это последнее фото, которое он мне выслал. Тренер-преподаватель с большой буквы, который по-отцовски относился ко всем своим воспитанникам", – говорит директор школы олимпийского резерва Гойс-Шайбакова.

О том, что Зенина не стало, Виктории Федоровне сообщил его зять Руслан, который вместе с тренером помогал людям: "Он перезвонил мне с номера Ивана. Я ему еще: "Ваня, привет". А он мне ответил, что это Руслан".

Сердце гандбольного наставника перестало биться после очередного рейда в одну из самых горячих точек Украины – в Донецкую область.

"6 мая они были на эвакуации в Славянску. Они привезли детей и должны были снова куда-то ехать. А когда подошли к автобусу, то Иван уже был за рулем и был мертвый. Я думаю, что не выдержало сердце, потому что они попадали и под обстрелы, когда вывозили людей и из Краматорска, и из Славянска, и откуда только они не вывозили людей. А ему было уже под 60 и очень много всего успел пережить", – отметила Гойс-Шайбакова.

Директор школы с теплотой в голосе рассказала, что Зенин был очень сердобольный, а еще невероятно позитивный и добрый человек.

"За всех своих детей и воспитанников он очень переживал, хотел, чтобы все у них сложилось в дальнейшем. Поэтому, думаю, что из-за переживаний и усталости сердце все-таки не выдержало – либо инсульт, либо инфаркт. Я уже так не уточняла, но насколько поняла из слов Руслана, то сердце... Это же нагрузка. Он ночами не спал. А до этого никогда за рулем "Неоплана" не сидел", – считает Виктория Федоровна.

Гойс-Шайбакова рассказала, что когда началась война, Зенин записался в территориальную оборону. А затем переквалифицировался в водителя автобуса.

"Сначала был тренером, затем записался в Киеве в территориальную оборону. Они занимались эвакуацией людей, доставали из-под завалов. Мы ему еще форму высылали, потому что не в чем было доставать людей – залезли в какой-то мазут, и говорил, что не мог отмыться. А потом был случай, что нужно было ехать за людьми, а водителей для эвакуации не было", – рассказала директор СДЮСШОР.

Тогда Зенин со своим зятем и решили решились освоить автобус.

"Он говорил, что никогда не сидел за рулем "Неоплана", никогда до этого его не водил. Но рассказал, что буквально за час его освоил, и они поехали. До последнего хотел быть полезным людям. Тысячи людей, тысячи жизней, которые спас Иван Владимирович, будут вспоминать его еще ни раз", – написала считает Гойс-Шайбакова.

"Вечная память тебе, друг. Спи спокойно. Твои воспитанники и вся Ужгородская гандбольная школа глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким", – подытожила Виктория Федоровна.

И это уже не первая жизнь наставника, которую унесла война с российскими оккупантами. Ранее орки расстреляли известного боксера и тренера. Накануне освобождения Ирпеня Алексей Джунковский был казнен в собственном зале из-за проукраинской позиции.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе погиб известный футбольный тренер с Волыни. Он остался, чтобы помогать людям.