''Этой нации не существует'': российский чемпион Европы накинулся на поляков

Российский волейболист Алексей Спиридонов отметился новым оскорбительным высказыванием по национальному признак в адрес поляков. Чемпион Европы 2013 года гневно отреагировал на заявления замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньски о возможном бойкоте Олимпиады-2024, если на ней выступят российские и белорусские спортсмены.

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Спиридонов в комментарии изданию "Спорт-Экспресс" назвал поляков нелюдями. Он также признался, что для него западных соседей Украины, которые активно выступают против российской агрессии, просто не существует.

"Для меня этой нации не существует. Для меня – это нелюди", – сказал Спиридонов, который в ноябре признался в ненависти к полякам. Волейболисту не понравилось, как в Польше отреагировали на аннексию Крыма.

"Понимаю, что плохо так говорить, но скрывать не вижу смысла. Еще с чемпионата мира-2014 я все про них понял, и мое мнение об этом никто никогда не поменяет. Случился Крым. И каждый матч в Польше весь зал освистывал нас, наш гимн, и вообще они вели себя максимально по-хамски", – говорил тогда спортсмен.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК скорректировал свое заявление о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже. При этом в США поддержали идею участия спортсменов из стран-агрессоров на ОИ.

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