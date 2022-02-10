Российский фристайлист Илья Буров не смог сдержать эмоций, комментируя командные соревнования по акробатике в миксте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР), которую представляла Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин, заняла в квалификации 5-е место и не смогла пробиться в финал. Россиянам не хватило 5 баллов.

Буров назвал себя виновным в таком результате, заявив, что ошибся в своем прыжке

"Можно ссылаться на все, что угодно, но в итоге не хватило каких-то ссаных пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить… Короче, ж*па", – приводит слова Бурова "Чемпионат".

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В итоге победу в этой дисциплине впервые в истории добыла сборная США. "Серебро" завоевали хозяева Олимпиады, а бронзовая медаль отправилась в Канаду.

Как сообщал OBOZREVATEL сборная Украины по фристайлу не вышла на командный турнир по лыжной акробатике. Сразу трое наших спортсменов перед стартом заразились коронавирусом.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане Буров проиграл нашему соотечественнику Александру Абраменко.

В решающем суперфинале уроженец Ярославля завоевал лишь "бронзу". Второе место занял китайский спортсмен.

Тогда Александр Абраменко во время импровизированной цветочной церемонии после выступления, утешил российского атлета, укрыв его сине-желтым флагом.

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