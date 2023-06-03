'Это жестко'. Непобедимый украинский чемпион мира отказался оскорблять россиян, вызвав восторг у пропаганды РФ. Видео

Украинский чемпион мира в смешанных единоборствах (ММА) по версии Bellator Ярослав Амосов (27-0) отказался оскорблять представителей России. В "Подкасте под Каштаном" Гриши Черного на Youtube-канале "Это Ирпень, Гриша", Амосов ушел от просьбы ведущего выбрать одно из трех ругательств для нации-агрессора.

Видео дня

"У нас на подкасте традиция, надо выбрать одно из трех "обзывательств" для россиян. Ты можешь его выбрать, и остаток интервью должен будешь его периодически использовать. Значит у нас есть на выбор "петушня", "х*ятина" и "тухлодыры". Это все подходит, но ты должен выбрать, что тебе ближе", – заявил Гриша, вызвав смущение у бойца ММА.

"Я не знаю. Ты что хочешь можешь выбирать. Ты будешь говорить. Я даже не услышал, что там ты произнес. А вообще, я не ругаюсь", - сказал Ярослав.

После того, как Гриша предложил остановиться на самом нейтральном - "петушне", Амосов замялся: "Ну, я не знаю... Я думаю может лучше в этот раз без традиции, потому что это жестко".

Такая позиция непобедимого украинского бойца вызвала настоящий экстаз у российских пропагандистов. РИА Новости у себя в Telegram-канале моментально дало эту новость, собрав множество положительных реакций от подписчиков.

Отметим, что Амосов после полномасштабного вторжения России вывез жену и ребенка в безопасное место, а сам вступил в территориальную оборону Ирпеня.

Мама Ярослава во время эвакуации из Ирпеня спрятала в одном из погребов чемпионский пояс сына. После бегства российской армии Амосов нашел его в своем разрушенном доме.

26 февраля этого года Ярослав Амосов защитил свой титул чемпиона мира в полусреднем весе на турнире Bellator 291. Встреча в Дублине, Ирландия против американца Логана Сторли (14-2) завершилась победой 50:45, 50:45, 50:45.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!