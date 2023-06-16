'Это за гранью'. 'Издевательство и унижение' России от МОК вызвало истерику у болельщиков РФ

Условия, с которыми Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России на Олимпиаду-2024 в Париже, вызвали настоящую истерику у российских болельщиков. Фанаты во всю комментируют критерии, называя их унизительными и позорными.

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"Ощущение, что хотят как можно больше поиздеваться и унизить..." – пишут юзеры.

Многие советуют всем тем, кто не сможет пройти критерии и попасть на Олимпиаду, благодарить в этом лишь одного человека.

Пользователи шутят, можно ли считать это "гойдой", "прорывом" и "рывком" страны.

Патриоты считают, что такие условия, это "за гранью".

"Приравнять граждан страны к беженцам - это уже за гранью. Наши спортсмены никуда не бегут и вовсе не обязаны пропускать внутренние турниры ради весьма сомнительной поездки на ОИ", – говорится в комментариях.

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