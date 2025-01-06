'За пределом возможного': Говорова оценила Усика, Магучих и Харлан, рассказала о навигации для Киева и как ветеранов спасает спорт

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, бронзовый призер Олимпиады-2000 в тройном прыжке Елена Говорова не видит смысла оценивать выступление сборной Украины на Играх-2024 в Париже, когда в стране идет война. Но известная атлетка и функционер видит, как спорт помогает поставить на ноги ветеранов, дает силы гражданским и со своими коллегами заканчивает интересную навигацию для Киева.

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В разговоре с OBOZ.UA Говорова отметила, насколько сильно изменились Олимпийские игры за четверть века, рассказала, что сейчас нужно украинскому спорту и какое значение для него имеют такие фигуры, как Харлан, Усик и Магучих, а также привела историю ветерана, который спустя год после ранение не выходило из квартиры, но друзья помогли найти необходимый стимул.

– Вы были на Олимпийских играх-2024. Насколько, на ваш взгляд, изменились Олимпиады за эти 24 года, когда вы выигрывали награду на самых престижных стартах планеты?

– Изменились, конечно, потому что все идет вперед. И я помню, что для нас в 2000 году мобильные телефоны – это была новость. Я помню, что мы все купили в Сиднее себе мобильные… Ну, не то чтобы новость, но все равно они только-только появлялись. И тогда не было ни камер, ни такой возможности прорабатывать прыжки, ни такой возможности видеть. Это был совсем другой уровень, хотя результаты были, дай Бог.

Но все осталось так же, и хорошо, что на арены вернулись зрители. Потому что это и есть изюминка, такая вкусняшка Олимпийских игр, когда ты выходишь соревноваться, и за тебя болеет весь стадион, когда он бурлит. Ведь стадион живет, когда на нем проходят соревнования, когда на нем происходят события. Да и Олимпийские игры. Когда зрители смотрят, когда это все эмоционально, это совсем иначе воспринимается. Мне есть с чем сравнивать. Например, Токио-2021 во время пандемии и Париж-2024 – это совершенно разные Олимпийские игры.

Это круто, что в Японии смогли провести Олимпиаду во время наводнения, а Париж меня поразил. Олимпийские игры во Франции меня поразили, поскольку я думала, что там будут такие строгие правила безопасности, что нужно будет проходить на соревнования на три часа раньше. Но нет, все было непринужденно и легко. Однако я понимаю, сколько работы для этого было сделано.

Ну и открытие Олимпийских игр-2024, впервые проходившее именно в городе, а не на стадионе, тоже не могло не поразить. Как оно было броским. Да, есть поклонники и есть наоборот люди, которым не понравилось, но лично для меня Париж – это, пожалуй, лучшие Олимпийские игры.

Впечатлило поведение атлетов во время соревнований. Это уже больше такие раскрепощенные спортсмены, которые сосредоточены, действительно делают шоу, а не просто соревнуются на результат. И это приятно видеть, это приятно болеть, приятно смотреть. Это другие эмоции, когда ты сейчас смотришь в качестве зрителя Олимпийские игры.

– А чем еще вас приятно или, напротив, неприятно поразил Париж-2024? И как оцениваете выступление украинской сборной?

– Ну, я была недолго на Олимпийских играх, всего четыре дня. И за это время то, что я увидела, меня очень приятно поразило, потому что такие элементарные вещи, как правильно доехать до той или иной арены, было понятно даже если ты никакого языка не понимаешь, а только знаешь название стадиона, который тебе нужен . И всюду мы все время передвигались на метро, и рядом всегда были волонтеры, которые помогали.

Возможно, они не так хорошо знают английский, но жестами они помогали повсюду. Появлялись, как только тебе нужна была какая-то помощь – купить билет или прийти в ту или иную сторону. Встречались, когда проходили security, когда показывали билеты на арене. Повсюду улыбались, повсюду дружелюбие. Это было очень приятно.

Конечно, меня поразили спортивные арены, на которых проходили соревнования. Очень удобные, очень новые, очень мощные. И просто одно удовольствие болеть или смотреть там те или иные состязания. Это очень ярко и очень хорошо. Впечатлило то, что во время Олимпиады практически повсюду были заполнены трибуны. А на легкой атлетике с самого утра полон стадион. Это я уже видела по телевизору, потому что не попала на нее на Олимпийских играх.

То есть французы умеют болеть. Культура болезни у них, мне кажется, в крови. Это было так красиво и эмоционально. И нашу сборную встречали на всех аренах громкими аплодисментами. И это было очень приятно видеть, понимая, какая поддержка была у наших атлетов на Олимпийских играх в Париже.

А оценивать выступление украинской сборной я не буду. Вот не буду, честно, потому что это... О какой оценке может идти речь, когда в стране война? Когда каждый готовится, когда каждый понимает, что он представляет свою родину, свою родную страну – свободную, сильную и независимую. И вся Украина предоставила им такую возможность, особенно наши ребята, находящиеся на передовой. Они предоставили нашим спортсменам возможность представлять Украину на Олимпийских играх.

Оценка здесь не то что неуместна... Не может быть оценки выступления олимпийской сборной, потому что каждый делал то, что мог сделать на тот период. Каждый готовился так, как ему разрешали условия и обстоятельства. А иногда это было очень тяжело. И сколько наших девушек оставили дома своих маленьких детей и готовились на зубах, чтобы показать результат и отобраться на Олимпийские игры и как можно там лучше выступить.

Да, иногда украинцам не хватало. Не хватало сотой или десяти, чтобы подняться на пьедестал почета. Но какой путь они прошли до этого, чтобы отправиться на Олимпийские игры и показать этот результат. Ведь по каждому результату есть своя история. Сложная, болезненная история. Потому что война зашла во все дома, зашла во все семьи нашей страны.

– Над какими спортивными проектами в столице сейчас идет работа?

– В первую очередь, это спортивная реабилитация ветеранов – защитниц и защитников. На сегодняшний день создано коммунальное предприятие "Милитари Спорт", которое объединит усилия всех и направлено на то, чтобы работать именно с ветеранами, с военными, чтобы предоставлять все возможные и невозможные услуги, информацию, мероприятия по ветеранскому спорту. Это очень важно для нас.

Мне кажется, что мы одни из первых создали самое коммунальное предприятие, потому что это такой большой пласт работы, который нужно сделать. И не завтра, а еще вчера. Поэтому именно в этом направлении мы сегодня работаем, работаем очень быстро, контактируем со всеми, стараемся все сделать как можно лучше наших защитниц и защитников.

Что касается других проектов, то сейчас у нас на выходе спортивные маршруты города Киева. Мы сделали навигацию по городу. В каждом районе создан спортивный маршрут, на котором будут стоять указатели, дистанция, время по маршруту, какие интересные места расположены на этом маршруте, чтобы человек мог и побегать, и пройтись, и познакомиться с интересными местами нашего города.

И очень важно, что это в каждом районе. То есть киевлянину или нашим гостям не нужно ехать куда-нибудь для того, чтобы привести активный досуг. Я очень надеюсь, что этот проект будет популярен среди жителей Киева. В начале его создания мы обсуждали маршруты с беговым сообществом, с Ассоциацией массового спорта, которая очень помогла в реализации этой идеи этого проекта.

Также нам пришла на помощь компания Адидас, за что я тоже очень благодарна, потому что именно изготовление табличек, изготовление навигации взяла на себя компания.

Вы знаете, очень много энтузиастов, работавших бесплатно с самого начала вместе с нами. Это и Роман Сляднев, пробежавший вместе с нами часть маршрутов, чтобы посмотреть, как это все создано, какие условия, как нужно сделать. Это дизайнер-архитектор, который был с самого начала вместе с нами. Он подготовил презентацию и изложил свои мысли, как это возможно.

Это и наш координационный городской комитет доступности. Мы также прорабатывали этот вопрос. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что наши маршруты инклюзивны, но это еще один пласт работы, над которым мы будем работать.

Ну и, конечно, мы работаем над восстановлением и сохранением нашей спортивной инфраструктуры. Я особенно хочу выделить стадион "Спартак", учебную спортивную базу "Спартак". Мы восстановили спортивное поле – регбийное и футбольное. У нас уже работают в теплом зале акробаты. Мы сделали ремонт в раздевалках на стадионе "Спартак". Сейчас заканчиваем обустройство зала ЛФК.

Обновили легкоатлетическую дорожку, именно на "Спартаке". Обновили не в том смысле, что мы ее поменяли или еще что-нибудь. Мы просто подремонтировали, подлатали, нанесли новую разметку. То есть, много работы такой рутинной, но которая потребуется для того, чтобы стадионы жили и чтобы наша спортивная инфраструктура дальше могла принимать наших жителей и детей.

Ну, и, конечно, детско-юношеский спорт тоже у нас в приоритете. Мы участвуем в программе президента "Бок о бок". И в этот раз у нас зарегистрировались более 1200 команд. В настоящее время готовится семинар с Федерацией регби для учителей физкультуры. То есть, набираем обороты.

Проводим инклюзивные уроки вместе с Департаментом образования с паралимпийцами. Это инициатива первой леди для того, чтобы дети знали, что это такое. Мы рассказываем и наши паралимпийцы рассказывают о своих достижениях, о своих целях, о том, как они преуспели, что ничего в этом мире нет невозможного.

Много еще проектов, но я сконцентрировала внимание именно на тех основных, над которыми мы сейчас работаем. И я очень благодарна всем, кто помогает, очень благодарна всем, кто поддерживает. Спасибо велики, потому что только вместе мы можем двигаться дальше, двигаться вперед.

– Все давно говорят, что нашему спорту давно нужна реформа. С чего, на ваш взгляд, она должна начинаться? И какие первоочередные задачи решать?

– Вы знаете, да, реформа нам нужна, но я хочу заметить, что есть и некоторые наши моменты, которые можно оставить и взять себе на вооружение. Потому что есть определенные разработки, которые мы реализуем и реализуем очень успешно. Разумеется, сейчас говорить о восстановлении спортивной инфраструктуры еще рано, но можно уже говорить о сотрудничестве с международными партнерами, чтобы именно эта отрасль не выпала после победы по восстановлению нашей страны. Это первый момент.

Ну и второй момент – полностью нам нужен человеческий ресурс, необходимы профессиональные кадры, нужна юная кровь. На мой взгляд, главный вопрос – это кадровый ресурс. Я не буду говорить что-то новое, и это сейчас по всем отраслям, но это очень важный вопрос.

Нужно посмотреть в международную сторону, нужно посмотреть, где и кого мы можем сейчас привлекать, чтобы развивать нашу спортивную отрасль, чтобы нарабатывать перспективные или успешные проекты, которые есть за рубежом.

Мне очень понравилась система отбора детей, система физического воспитания детей в финском городе Тампере. Там есть школа со спортивным направлением. – это разработано вместе с Национальным олимпийским комитетом, и дальше движется именно в этом направлении.

– Насколько вообще спорт нужен людям в такое сложное и даже страшное время?

– Нам нужно обязательно объяснять людям важность спорта и физической активности. Я в каждом интервью говорю, что спорт, физическая активность на сегодняшний день – это энергоресурс человека. , нам обязательно нужно заниматься любым видом спорта, обязательно необходима любая физическая активность. иначе чувствует себя после тренировки.

Иногда кажется, что нет сил, о какой тренировке вы сейчас говорите, где я возьму силы, как я это могу сделать? физическое и ментальное восстановление.

И особенно нужно обращать внимание именно на детей, оторвать их от гаджетов, оторвать их от новостей, оторвать от игр, чтобы они могли тренироваться, могли быть активными, потому что это заложено природой. Не сидеть каждый день по несколько часов в телефоне или в компьютере, а напротив, нужно двигаться, двигаться и еще раз двигаться.

И здесь нужно объяснять, и вместе с Министерством здравоохранения также, что главная сила – не в пилюлях, главная сила именно в движении, и это очень важная составляющая жизни человека Спорт не только нужен, это – необходимость.

Что касается спорта высших достижений, то вы видите, каких результатов достигают наши спортсмены.

Международные мероприятия, международные организации, международные спортивные соревнования, это все должно быть и работать именно на нашу страну, работать именно на продвижение наших нарративов на разных площадках и в том числе спортивных.

– Насколько спорт помогает в реабилитации военных, каковы здесь основные направления?

– Я не буду долго объяснять, я приведу один пример. После ранения один из наших спортсменов, год не выходил из квартиры. и уже сегодня этот человек буквально живет тренировками, он готовится, он соперничает, выполняет нормативы, выполняет разряды и поставил себе за цель попасть в паралимпийскую сборную.

Вот о спорте для ветеранов, вот о том, что мы можем делать. Но даже если человек не ставит своей целью достичь успеха или спортивного результата, это – восстановление, социализация, это – совсем другой вектор. Мы проанализировали опыт других стран мира, и для того, чтобы социализировать ветеранов, делали упор именно на спорт. И так возникли игры проходящих военных и так возникла спортивная составляющая ветеранского движения.

Потому мы и создали коммунальное предприятие "Милитари Спорт", чтобы привлечь как можно больше ветеранов к физической активности, привлечь как можно больше ветеранов для занятий спортом. На сегодняшний день мы уже открыли при Инваспорте отдел организации по работе с защитниками, защитницами, ветеранами спорта и их семьями. Сейчас у нас уже восемь видов спорта, которыми занимаются наши ветераны.

На сегодняшний день мы уже имеем меморандум со спортивными клубами "Спортленд", где бесплатно занимаются 150 наших ветеранов вместе с тренерами. Часть тренеров, работающих в этих клубах, прошли повышение квалификации тренеров-реабилитологов при Университете физического воспитания и спорта. Мы хотим распространить такую практику на другие частные клубы. И пока общаемся с ними, как правильно это сделать, как это может быть проработано.

Это должна быть системная программа на постоянной основе. И для этого нам нужно мнение наших партнеров, частных спортклубов. Сегодня у нас есть реабилитационный центр для спортсменов на левом берегу в легкоатлетическом манеже, где так же проходят реабилитацию наши ветераны.

В планах открытие именно такого центра и на правом берегу, на учебно-спортивной базе "Спартак". Мы двигаемся в этом направлении и стараемся делать все от нас зависящее. Конечно, нам не хватает спортивной инфраструктуры, но имеющуюся мы стараемся использовать по максимуму, чтобы наши ветераны имели возможность тренироваться и восстанавливаться.

Единственное, что все ребята, с которыми мы общаемся, все активные ветераны, которые в этом движении говорят нам: не делайте ничего для ветерана без ветерана. Поэтому их мнение для нас важно, мы прислушиваемся, мы проводим встречи, мы обсуждаем, как правильно. Также мы проводим и спортивные состязания для ветеранов. Киев, пожалуй, один из первых, кто начал это делать.

Мы сотрудничаем с общественными организациями – Украинская военная лига, Федерация стронгмена и другие, работающие в этом направлении. Работа ведется, но это, знаете ли, капля в море, потому что нам нужно еще больше и больше делать в этом направлении.

– Как вы поддерживаете форму? На какой спорт не хватает времени и ресурса?

– У меня обязательно три раза в неделю полторачасовая тренировка. Это, в основном, общая физическая подготовка, это спортзал, и я очень благодарю Ксению Литвинову, ведь я занимаюсь в "Фактуре", где уютная атмосфера, прекрасный коллектив, классная дружеская команда и даже, как бы мне тяжело ни было, я все равно нахожу время, чтобы прийти в спортзал и восстановиться.

Иногда это упражнения с тяжестью, иногда это просто успокаивающие упражнения, но обязательно три раза в неделю я стараюсь не пропускать тренировки, чтобы чувствовать себя в ресурсе. И это мне очень важно, я могу не поесть, но обязательно зайти в спортивный зал. И действительно о ресурсе. И мне хочется, чтобы люди поняли, как бы ни было трудно, как бы ни казалось, что вы устали, самые простые упражнения приносят результат. Попытайтесь, и вы почувствуете это на себе.

– Какую роль, на ваш взгляд, сегодня играют громкие победы таких известных спортсменов, как, например, Александр Усик, Ярослав Магучих, Ольга Харлан?

– Ну, для меня лично это за пределом возможного. Потому что, понимая, что в стране война, понимая, сколько горя у нас у всех сегодня... Знаете, кажется, что у нас у всех такая дыра внутри, которую мы уже никогда ничем не сможем закрыть. Мы ведь действительно изменились во время войны. И выходить и показывать результаты, выходить и говорить на весь мир об Украине. И не просто говорить, а достигать невероятных результатов – это об украинцах, это о нас с вами, это о нашей стране, это о нашей непобедимости, это о нашей воле к победе.

Здесь гораздо больше смыслов, чем просто результат, чем просто победа на спортивных состязаниях. И я благодарна нашим спортсменам, показывающим результат, доказывающим всему миру, что мы непобедимы, мы – украинцы.

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