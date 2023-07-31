newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Это ваша придумка": в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,0 т.
'Это ваша придумка': в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова не согласилась с высказыванием о том, что украинские спортсмены находятся в более выгодном положении, чем их соперники. При этом после автоматического допуска фехтовальщицы Ольги Харлан на Олимпиаду-2024 она пожелала, чтобы к российским атлетам тоже относились "с мягкостью".

Видео дня

Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу Metaratings. Представительница страны-агрессорки назвала придумкой журналистов утверждение, что "украинским спортсменам сейчас позволено больше, чем всем", осадив пропагандистов издания.

"Это ваша придумка": в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан
"Это ваша придумка": в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан

"Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны все делать по правилам. Почему украинским спортсменам сейчас позволено больше, чем всем? Я этого не знаю. И не думаю, что это так. Это ваша придумка", – сказала Тарасова.

"Это ваша придумка": в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан

Напомним, украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой. После общественного резонанса международная федерация отменила наказание нашей спортсменки на первенстве, а также внесла изменения в правила проведения боев.

"Это ваша придумка": в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан
"Это ваша придумка": в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан

Это решение вызвало настоящую истерику в России. Чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан, а чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен назвала Ольгу ненормальной.

"Это ваша придумка": в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по фехтованию во главе с Ольгой Харлан вошла в топ-4 чемпионата мира в Милане. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!