'Это ваша придумка': в России неожиданно осадили пропагандистов, заявивших о привилегиях для Харлан

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова не согласилась с высказыванием о том, что украинские спортсмены находятся в более выгодном положении, чем их соперники. При этом после автоматического допуска фехтовальщицы Ольги Харлан на Олимпиаду-2024 она пожелала, чтобы к российским атлетам тоже относились "с мягкостью".

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Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу Metaratings. Представительница страны-агрессорки назвала придумкой журналистов утверждение, что "украинским спортсменам сейчас позволено больше, чем всем", осадив пропагандистов издания.

"Хочется, чтобы такую мягкость применяли не только к ним, но и к нам. Мы, как и все, должны все делать по правилам. Почему украинским спортсменам сейчас позволено больше, чем всем? Я этого не знаю. И не думаю, что это так. Это ваша придумка", – сказала Тарасова.

Напомним, украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой. После общественного резонанса международная федерация отменила наказание нашей спортсменки на первенстве, а также внесла изменения в правила проведения боев.

Это решение вызвало настоящую истерику в России. Чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан, а чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен назвала Ольгу ненормальной.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по фехтованию во главе с Ольгой Харлан вошла в топ-4 чемпионата мира в Милане.

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