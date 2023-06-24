'Это уже гойда?' В России вместо спортивных новостей обсуждают бунт Пригожина

Ситуация в Ростове, где наемники ЧВК "Вагнер" окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию, стала темой номер один в интернет-обсуждениях. Российские болельщики под новостями о спорте вместо трансферов и рекордов вовсю обсуждают бунт владельца ЧВК Евгения Пригожина.

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Юзеры иронично переиначивают пропагандистский нарратив о том, что "все под контролем".

Также пользователи шутят по поводу новости о переходе бразильского футболиста Вагнера Лава, используя схожесть его имени с названием ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России власти объявили план "Крепость", а в Ростове, Воронежской и Смоленской областях замечено большое количество военной техники, на улицах начались перестрелки. Президент РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением к россиянам и заявил об "измене".

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