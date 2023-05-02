'Это унизительно'. Россия отказалась принимать Севастополь и Крым в свой состав в легкой атлетике

Крым и Севастополь не будут входить в состав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил в интервью Forpost "президент" "федерации легкой атлетики Севастополя" (ФЛАС)" Игорь Паклин. Чиновник заявил, что якобы его "федерацию" отказались принимать в состав России, чтобы иметь шансы восстановить свое членство в World Athletics. В 2015-м из-за допинг-скандала РФ была оттуда исключена.

Видео дня

"Министерство спорта России решило, что мы просто как юрлицо зарегистрируемся и будем работать параллельно с ВФЛА, но без подтверждения членства во всероссийской федерации", – возмутился ситуацией пособник оккупантов.

Паклин считает унижением то, что с 2014 года в таком крупном городе, как Севастополь, до сих пор не построили легкоатлетический манеж.

"Пока в Севастополе не появится крытый легкоатлетический манеж, о развитии легкой атлетики как виде спорта говорить очень сложно, поскольку без такого манежа спортсмены теряют 4-5 месяцев подготовки в год. Севастополь не заслужил такого отношения. Это федеральный город. И не иметь ни одного легкоатлетического манежа – это унизительно", – сказал Паклин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российский футбольный союз (РФС) готовится включить команды из временного оккупированного Крыма в состав второй лиги чемпионата страны-агрессора. При этом местные клубы не станут членами национальной федерации. Таким образом в РФ надеются избежать дополнительных санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!