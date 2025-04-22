'Это уничтожение карьеры'. Пятикратная медалистка чемпионатов Европы из РФ устроила бунт в России

Анна Егорова, одна из самых титулованных пловчих России последних лет, выступила с громким заявлением после того, как её не включили в состав на чемпионат мира–2025, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. По словам спортсменки, решение руководства — это не просто несправедливость, а сознательное уничтожение её карьеры.

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На чемпионате России в Казани 26-летняя Егорова завоевала две бронзовые медали на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем. При этом на 800-метровке она показала результат, соответствующий нормативу на мировое первенство. Однако в сборную вошли только занявшие первые два места — Софья Дьякова и Ксения Мишарина.

В своём обращении Егорова рассказала, что вернулась в спорт после полугодового перерыва и тяжёлой болезни. За два месяца подготовки она сумела выйти на международный уровень, но даже несмотря на это, по её словам, получила отказ — якобы из-за возраста и предпочтения более молодых пловчих.

Спортсменка утверждает, что руководство проигнорировало её форму, усилия и желание бороться, даже когда тренер одной из выбранных пловчих сам сомневался, стоит ли её отправлять на турнир.

"Мне просто не дали шанса. Это не просто несправедливость — это медленное уничтожение карьеры", — написала Егорова в своём Telegram-канале.

Федерация водных видов спорта России в ответ заявила, что спортсменка не выполнила все условия отбора, а в эстафетный состав попадают те, кто набрал лучшие результаты по сумме показателей.

Анна Егорова — мастер спорта международного класса, представляет Калининградскую область и СК "Дружба" (Ханты-Мансийск). За карьеру завоевала пять медалей на чемпионатах Европы, включая индивидуальные награды на 400, 800 и 1500 метров, а также "бронзу" и "серебро" в эстафетах.

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