'Это просто вау!'. Магучих снялась в 'ошеломительной' фотосессии и поразила Instagram

Чемпионка Олимпиады в прыжках в высоту Ярослава Магучих снялась у киевского фотографа Элиз Кулаковской, которая смогла соединить строгий минимализм с тонкой романтичностью. 23-летняя легкоатлетка предстала перед камерой в серии фотографий, демонстрирующих ее утонченность и многогранность.

Видео дня

В кадре удачно соединились сила, грация и художественное видение, передающие чувственную идею: красота спорта и женственности могут существовать в абсолютной гармонии.

На фото Ярослава одета в платье глубокого черного цвета на тонких бретелях, подчеркивающее естественную стройность девушки и придавая образу классической женственности.

Наряды не перегружены деталями, оставляя акцент на форме и телодвижениях. Это позволяет раскрыть эстетику спорта через призму элегантности.

В комментариях поклонники украинской чемпионки устроили настоящий пожар, завалив автора и модель комплиментами.

"Я извиняюсь, конечно, но это что-то нереальное", – написала под фото известная украинская ведущая Маша Ефросинина. Другие юзеры назвали снимки "ошеломительными".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!