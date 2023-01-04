''Это побег!'' Отказ чемпионки мира выступать за Россию вызвал истерику в Госдуме

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала бегством отказ 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк выступать за Россию. Накануне стало известно, что Костенюк с 2024 года будет защищать цвета сборной Швейцарии.

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38-летняя уроженка Перми в свое время была в браке за гражданином Швейцарии и у нее есть иностранный паспорт.

"Комментировать это сложно. Одно дело, когда наши спортсмены из-за высокой конкуренции уходили, и это я всегда могу понять. А это бегство, ведь у нее была возможность выступать под флагом международной федерации (ФИДЕ). Так что это побег", – устроила истерику парламентарий в эфире "Матч ТВ".

В комментариях болельщики поддержали Александру, раскритиковав такие слова депутата.

"Как вообще эти твари могут осуждать кого-то после того, что они со страной сделали?" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Костенюк призналась, что была шокирована полномасштабным вторжением ее родной России в Украину. По словам 38-летнего гроссмейстера, она до последнего не верила, что такое возможно и теперь понимает, насколько важна свобода.

Костенюк, как и все в стране, в начале 2022-го следила за новостями и слышала слухи о вторжении, но считала, что это все выдумки.

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