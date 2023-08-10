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"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,5 т.
'Это некрасиво, невоспитанно'. Чемпионка мира 'вытащила из шкафа скелет' Исинбаевой

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Светлана Феофанова вспомнила, как нехорошо вела себя Елена Исинбаева во время карьеры. В 2002-м перед чемпионатом Европы в Мюнхене к российским прыгуньям подошел тренер Исинбаевой Евгений Трофимов и заявил, что "Лена больше общаться не будет".

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"И все, в один день она перестала даже здороваться. До того мы не были подругами, но на уровне "привет – как дела" болтали. Ну, например, мы едем в одном автобусе, а она ни с кем не здоровается. Это некрасиво, невоспитанно. Она воздвигла вокруг себя забор, мы вокруг него нормально существовали и общались. А ей, наверное, самой было тяжело одной по другую сторону, – цитирует Феофанову sports.ru.

"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой

Российские болельщики назвали это интервью "скелетами в шкафу", отметив, что указание давать негативные новости про Исинбаеву, было спущено руководством страны после того, как Елену попала в скандал на Тенерифе.

"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой
"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой
"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой
"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой

Напомним, в марте 2022 года Елена Исинбаева переехала в Испанию, а позже заявила, что ее службу в армии РФ и офицерское звание можно считать номинальными.

"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой

В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетики в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".

"Это некрасиво, невоспитанно". Чемпионка мира "вытащила из шкафа скелет" Исинбаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву.

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