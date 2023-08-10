'Это некрасиво, невоспитанно'. Чемпионка мира 'вытащила из шкафа скелет' Исинбаевой

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Светлана Феофанова вспомнила, как нехорошо вела себя Елена Исинбаева во время карьеры. В 2002-м перед чемпионатом Европы в Мюнхене к российским прыгуньям подошел тренер Исинбаевой Евгений Трофимов и заявил, что "Лена больше общаться не будет".

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"И все, в один день она перестала даже здороваться. До того мы не были подругами, но на уровне "привет – как дела" болтали. Ну, например, мы едем в одном автобусе, а она ни с кем не здоровается. Это некрасиво, невоспитанно. Она воздвигла вокруг себя забор, мы вокруг него нормально существовали и общались. А ей, наверное, самой было тяжело одной по другую сторону, – цитирует Феофанову sports.ru.

Российские болельщики назвали это интервью "скелетами в шкафу", отметив, что указание давать негативные новости про Исинбаеву, было спущено руководством страны после того, как Елену попала в скандал на Тенерифе.

Напомним, в марте 2022 года Елена Исинбаева переехала в Испанию, а позже заявила, что ее службу в армии РФ и офицерское звание можно считать номинальными.

В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетики в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву.

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