'Это не агрессия России по отношению к Украине'. Захарова сделала заявление о 'нежелании отомстить' и стала посмешищем в сети

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась об отказе российских дзюдоистов ехать на Олимпиаду. Допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили четыре дзюдоиста – Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Однако президиум Федерации дзюдо России заявил, что команда не принимает условия МОК.

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Захарова уверена, что то, что сделал МОК, это "настоящий расизм, национализм и нацизм", а также "уничтожение мирового спорта".

"Если страну, которая дала столько мировому спорту, спортсменов, атлетов, тренеров, спортивных объектов, дважды проводила на высочайшем уровне Олимпийские игры, отстраняют от мирового спорта, значит, мировой спорт разрушают. Беларусь проходит то же самое, издеваются над спортсменами. За что? С одной стороны мы слышали жидкие и безмозглые объяснения, говорящие об агрессии. Только мы прекрасно понимаем, что это не агрессия России по отношению к Украине, а война Запада в отношении нашей страны", – сказала Захарова в интервью "МАТЧ ТВ".

По мнению Захаровой, МОК пропагандирует идеи расизма, чтобы разрушить мировой спорт.

"У них есть желание заменить принципы истинного олимпизма псевдоидеалами, псевдоценностями. Посмотрите, что творится с гендерами, когда мужчин называют женщинами, а женщин – мужчинами, и допускают к тем или иным видам спорта. Посмотрите, что творится с политизацией спорта, когда оказывается, что для того, чтобы показать хороший результат, надо выкрикнуть какой-то политический лозунг", – считает дипломат.

Официальный представитель МИД РФ уверена, что ответом на такие действия МОК станут альтернативные спортивные движения

"Они набирают силу. И это не желание отомстить или что-то такое, это очевидная реальность, что мировой спорт будет и дальше искажаться теми, кого не устраивали истинные олимпийские ценности", – сказала Захарова.

Такие слова российского чиновника вызвали бурную реакцию у местных болельщиков.

"Чем наглее ложь, тем больше в неё верят", "Нет, Маша. Отстраняют ровно по другой причине. И все эту причину знают", "Им точно с Медведевым один человек речи пишет", "Все тот же набор слов-страшилок. Даже скучно. Косноязычие, бормотание под нос и штампованные формулы это прям фирменный знак лавровской епархии", – стебутся комментаторы.

Юзеры интересуются, как сказанное Захаровой вяжется с полномасштабным вторжением в Украину.

"Когда тебя не допускают на спортивные соревнования - это нацизм, а вот бомбить чужие города с мирными людьми - это доблесть и защита Родины, - да, Захарова?" – интересуются в сети.

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