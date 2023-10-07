Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка шокировала подписчиков в Instagram своим внешним видом. 48-летняя экс-спортсменка разместило видео, на котором она вместе с чемпионами Олимпиады-2022 в командном турнире российскими фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым рекламируют ледовое шоу "Шахерезада".

Фанаты обратили внимание на лицо жены пресс-секретаря Кремля, предположив, что Навка неудачно сделала пластику.

"Татьяна смените косметолога,лицо от филлеров как у Путина", – дают советы экс-фигуристке в сети.

Видео дня

Многие комментаторы не смогли сдержать эмоций от того, что с собой сделала Навка.

"Почему так изменилось лицо? Что у нее с щеками? Не узнать! Надо же так подтянуться на лице", "Пипец! Навку только по голосу узнала. Кто следующий?", "Если бы не голос, можно и не узнать. Татьяна, неужели вы не видите,что с вами стало", "Это Татьяна? Вообще не узнала, жесть", – пишут подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навка получила множество гневных отзывов от соотечественников под своим очередным постом в Instagram.

Напомним, что Синицина и Кацалапов принимали участие в Z-концерте в Лужниках. В начале 2023-го внесены Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список.

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