'Это наша боль'. 'Любовнице Путина', которая отказалась возвращать олимпийские медали, в России дали совет

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал фигуристке Камиле Валиевой вернуть медали. Валиева так и не выполнила решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который год назад лишил ее всех наград из-за применения допинга.

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CAS отстранил 18-летнюю уроженку Казани на 4 года, а все ее результаты с 25 декабря 2021 года аннулировали. Ей предстоит вернуть 9 медалей – 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую.

Губерниев подчеркнул, что считает Камилу честной спортсменкой, но признал, что правила были нарушены.

"Можно сколько угодно медали возвращать или нет, но ты открываешь протокол и фамилию Валиевой и нашу сборную в командном турнире Олимпиады не находишь. Это наша боль, безусловно", – цитирует журналиста "РИА Новости".

По его мнению, раз ситуация уже принята, медали, вероятно, следует вернуть, хотя окончательное решение остается за самой фигуристкой. Комментатор добавил, что в истории спорта были случаи, когда наказанные за более серьезные нарушения атлеты не возвращали награды. Однако, по его словам, главная потеря – это не медали, а отсутствие России в официальных записях.

Как сообщал OBOZ.UA, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

Отметим, что Валиева и Путин сидели рядом на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани. В комментариях болельщики сразу же связали Валиеву и Путина, назвав фигуристку заменой олимпийской чемпионки Афин-2004 по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая в свое время получила неофициальный титул любовницы кремлевского диктатора

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