'Это наглость!' В России закатили истерику из-за недопуска пропагандистов на Паралимпиаду-2024

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова пришла в ярость из-за недопуска кремлевских пропагандистов к Паралимпиаде-2024 в Париже. Четырем так называемым журналистам информационного агентства ТАСС отказали в аккредитации, что вывело бывшую спортсменку из себя.

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В интервью ТАСС Тарасова набросилась с обвинениями на руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) и организаторов Игр в столице Франции. Она обвинила функционеров в попытках запретить все русское, а также размечталась о скорой отмене санкций в отношении страны-агрессорки.

"Это наглость. Это продолжение попыток убрать любых русских на соревнованиях. Спортсменов-паралимпийцев они пустили, а, когда отменят все санкции, тогда и поедут журналисты. У нас паралимпийцы очень сильные, я думаю, что мы должны пожелать им сил, здоровья и удачи. Если они будут выигрывать, о них будет писать весь мир. Будем воспринимать участие наших паралимпийцев как знак к лучшему, мы все будем за них болеть", – сказала в истерике Тарасова.

Ранее легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запрет цветов РФ и названия страны на Паралимпийских играх-2024. Соревнования состоятся с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист Дмитрий Губерниев внезапно пришел к выводу, что мировой спорт прекрасно себя чувствует без российских спортсменов на международных турнирах.

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