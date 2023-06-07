"Это может бы ядерное оружие". Знаменитая украинская чемпионка прокомментировала подрыв Каховской ГЭС

Прославленная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко считает, что из-за войны ближайшие поколения украинцев не смогут радовать своих болельщиков успехами на международных спортивных аренах. С учетом недавних событий на Херсонщине, вице-чемпионка мира не исключила использование российскими оккупантами еще более смертоносного вооружения.

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"Если вы увидите украинских спортсменов на поле… Просто знайте, возможно, мы последние…Если это не остановится, то наше будущее под большим вопросом. Другой вопрос, если сегодня дамба, завтра это может быть ядерное оружие. Для меня это не стало бы сюрпризом. У людей нет ничего святого", – написала Левченко у себя в Instagram, добавив фотографию стадиона в Новой Каховке до и после подрыва ГЭС.

Ранее Левченко в одном из своих интервью призналась, что во всем мире продолжают поддерживать Украину в ее противостоянии российским оккупантам. На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в американском Юджине, Юля испытала невероятные ощущения.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Согласно данным ООН, к вечеру 6 июня свои дома потеряли 16 тысяч человек.

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