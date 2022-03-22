'Это фашизм': участник Олимпиады назвал всех россиян виновными в войне Путина в Украине

Вторжение Российской Федерации в Украину, а также убийства мирных жителей армией агрессора можно считать настоящим фашизмом. При этом ответственность за преступления несут не только власти страны, но и ее граждане.

Такое мнение в интервью "Суспильне Спорт" выразил украинский фигурист Максим Никитин. Он подчеркнул, что полностью поддерживает санкции в отношении спортсменов из России, так как это является элементом давления на режим главаря Кремля Владимира Путина и его сторонников.

"Я поддерживаю эти ограничения. Нам объявил войну и приказал наступать на Украину президент России Владимир Путин. Но этого человека избрал "на бумаге" весь русский народ. В Харькове разбомбили многие школы, гражданские здания, муниципальные и исторические здания. У нас очень красивый город, его центр. Сейчас его почти нет. Это фашизм. Сейчас в происходящем виновны все российские граждане", – подчеркнул участник Олимпиады-2022.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский пловец Евгений Рылов лишился крупного спонсорского контракта за участие в митинге-концерте в поддержку войны в Украине. Кроме него за нападение на нашу страну выступил лыжник Александр Большунов. Олимпийский чемпион был раскритикован болельщиками, так как ради митинга пропустил гонку на турнире "Олимпийцы России".

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