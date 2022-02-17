'Это дно': знаменосец сборной ОКР – об атмосфере на Олимпиаде-2022

Российская конькобежка Ольга Фаткулина крайне резко высказалась об олимпийской атмосфере на зимних Играх-2022 в Пекине. 32-летняя уроженка Челябинска осталась недовольна тем, как все происходит в Китае.

Своими эмоциями призер чемпионатов мира и Европы поделилась в комментарии сайту "Чемпионат". Сама она собирается как можно быстрее вернуться на родину.

"Вижу, как грустно на этих Играх молодым ребятам: они не видят праздника. И мне грустно. Попросила взять билет на первый же рейс из Пекина, потому что здесь просто дно. Если на стадионе праздничная атмосфера еще чувствуется, то в остальном…

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Везде нужно ходить в маске, никого не узнать. В столовой кормят отвратительно. Сидим здесь 23 дня, а еда одна и та же. Сегодня на завтраке не было даже хлеба", – пожаловалась Фаткулина.

Кроме всего прочего, негативные ощущения у Ольги вызваны ее результатами на Олимпиаде в Пекине, которыми она сама осталась недовольна. На дистанции 500 метров представительница ОКР показала 10-й результат, на 1000 м – 13-й.

На Играх в Сочи-2014 конькобежка завоевала серебряную медаль на 500-метровке. Правда, осенью 2017 года ее обвинили в употреблении допинга, лишили награды и пожизненно отстранили от соревнований. Но в феврале 2018-го она была оправдана.

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