Скорое назначение министра спорта РФ Михаила Дегтярева президентом Олимпийского комитета России (ОКР) является нарушением международных норм. Правила запрещают чиновнику кабмина одновременно занимать должность главы национального комитета, но главарь Кремля Владимир Путин уже одобрил совмещение.

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Такое заявление в интервью порталу "ВсеПроСпорт" сделал олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Бывший биатлонист отметил, что в будущем, "когда состоится возвращение на международные соревнования", России придется решать эту проблему и отказаться от совмещения.

"Если рассуждать с точки зрения олимпийской хартии, это делать нельзя. Не хочу казаться юристом, лучше узнать у специалистов по регламентам. В любом случае в нынешнее время, когда наши спортсмены отстранены от международной арены, такое решение может оказаться неплохим. Но в будущем, когда состоится возвращение на международные соревнования, потребуется все-таки отказаться от совмещения", – сказал Васильев.

Отметим, что Дегтярев уже стал посмешищем в сети после того, как поблагодарил диктатора Владимира Путина за "разрешение выдвинуться на пост главы ОКР".

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин заявил, что мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр, и стал объектом троллинга.

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