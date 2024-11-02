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"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,7 т.
'Это что за извращение?' Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс

Сборная России выиграла чемпионат мира по шахбоксу. Шахбокс – гибридный вид спорта, где поочередно проводятся раунды по шахматам и боксу.

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Соревнования проходили в армянском Ереване. Россияне заняли первое место в командном зачете, второй стала Франция, третьей – Германия.

"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс

Участие приняли спортсмены из 22 стран – это крупнейшее представительство за всю историю этого вида спорта. Россияне, которые лишены национальной символики на всех международных турнирах, тут выступали под флагом страны и завоевали в общей сложности 28 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей в различных дисциплинах.

"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс

В комментариях болельщики РФ закатили настоящую истерику, комментируя историческое "достижение" своей страны. Юзеры стебутся над новостью, вспоминая цитаты из советских кинофильмов "Джентельмены удачи" и "Золотой теленок", где шахматные поединки заканчивались потасовками.

"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс
"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс
"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс
"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс
"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс
"Это что за извращение?" Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс

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