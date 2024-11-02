'Это что за извращение?' Россия под своим флагом стала чемпионом мира, но есть нюанс

Сборная России выиграла чемпионат мира по шахбоксу. Шахбокс – гибридный вид спорта, где поочередно проводятся раунды по шахматам и боксу.

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Соревнования проходили в армянском Ереване. Россияне заняли первое место в командном зачете, второй стала Франция, третьей – Германия.

Участие приняли спортсмены из 22 стран – это крупнейшее представительство за всю историю этого вида спорта. Россияне, которые лишены национальной символики на всех международных турнирах, тут выступали под флагом страны и завоевали в общей сложности 28 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей в различных дисциплинах.

В комментариях болельщики РФ закатили настоящую истерику, комментируя историческое "достижение" своей страны. Юзеры стебутся над новостью, вспоминая цитаты из советских кинофильмов "Джентельмены удачи" и "Золотой теленок", где шахматные поединки заканчивались потасовками.

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