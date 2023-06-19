'Это что такое? Кто они такие?' Чемпион ОИ из РФ пришел в ярость из-за условий допуска России к Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил истерику из-за намерений Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Играм-2024 в Париже в статусе сборной беженцев. Бывший хоккеист возмутился из-за таких планов, отметив, что такой команды не существует, хотя она была создана перед ОИ-2006 в Рио-де-Жанейро.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Царьград". Он обвинил МОК в ущемлении прав представителей страны-агрессора, потребовав допустить их к участию в соревнованиях наравне со спортсменами из цивилизованных государств.

"Это что такое? Вообще не понимаю, как этот формат появился. Я на Олимпиадах на трех участвовал как спортсмен, на одной как тренер, как министр и сенатор и так далее. Нет такого понятия, беженцы. Это для чего, кто они такие? Почему они имеют право сегодня не по спортивному принципу, а просто по определению принимать участие? И здесь в этом смысле права спорта нивелируются", – сказал Фетисов.

Накануне СМИ опубликовали условия, которым должны соответствовать россияне для участие в Олимпиаде-2024. В частности, представители РФ смогут выступить в Париже в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием "Нейтральные атлеты" или "Нейтральные олимпийские атлеты".

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал нанести физический ущерб Европе и остальным странам НАТО за идею МОК по допуску России к Играм в Париже.

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