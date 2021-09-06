"Это было в Украине": Хабиб раскрыл неизвестные подробности своей карьеры. Редкое видео

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заработал 2000 долларов за свой первый бой, который он провел в Украине. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) признался, что для него это были огромные деньги.

Об этом сам Хабиб рассказал во время общения с детьми в Daniel Cormier Wrestling Academy в США. По словам Нурмагомедова, он был полностью уверен в своей победе, когда увидел соперника.

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"Это было в 2008 году. Я помню, что мне пообещали 2000 долларов, если я выиграю. 13 лет назад, когда мне было 19, это были большие деньги. Мой первый профессиональный бой был в Украине. Мне дали парня, после просмотров боев которого, я понял, что это будут легкие деньги. Я закончил бой всего за пару минут. Взял деньги и уехал домой", – поделился воспоминаниями Хабиб.

Он также посоветовал своим фанатам посмотреть видео того поединка, который принимала Полтава. Отметим, что соперником россиянина был Вусал Байрамов из Азербайджана, которого Нурмагомедов победил удушающим приемом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов заявил, что рефери Херб Дин спас жизнь ирландцу Конору МакГрегора во время их поединка в 2018 году. При этом россиянин отметил, что был расстроен тем, что судья принял решение остановить бой.