'Это будет пощечина': чемпион ОИ из РФ 'от имени поколения победителей' потребовал от России бойкота Игр-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов потребовал от российских спортсменов отказаться выступать на Играх-2024 в Париже под нейтральным флагом. Бывший биатлонист назвал подобные условия допуска для атлетов из РФ настоящей пощечиной.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Обладатель "золота" Игр-68-80 назвал себя представителем "поколения победителей", который имеет право решать судьбы других спортсменов, наплевав на их карьеры.

"Я думаю, что спортсмены должны придерживаться такого мнения, чтобы выступать с флагом и гимном. Мы что, обезличенная страна? Только с флагом и гимном. Это будет нам пощечина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против от имени поколения победителей", – сказал Тихонов.

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике в помещении Иоланда Чен потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт. В свою очередь пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!