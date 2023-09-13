newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Это будет пощечина": чемпион ОИ из РФ "от имени поколения победителей" потребовал от России бойкота Игр-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
336
'Это будет пощечина': чемпион ОИ из РФ 'от имени поколения победителей' потребовал от России бойкота Игр-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов потребовал от российских спортсменов отказаться выступать на Играх-2024 в Париже под нейтральным флагом. Бывший биатлонист назвал подобные условия допуска для атлетов из РФ настоящей пощечиной.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Обладатель "золота" Игр-68-80 назвал себя представителем "поколения победителей", который имеет право решать судьбы других спортсменов, наплевав на их карьеры.

Александр Тихонов

"Я думаю, что спортсмены должны придерживаться такого мнения, чтобы выступать с флагом и гимном. Мы что, обезличенная страна? Только с флагом и гимном. Это будет нам пощечина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против от имени поколения победителей", – сказал Тихонов.

"Это будет пощечина": чемпион ОИ из РФ "от имени поколения победителей" потребовал от России бойкота Игр-2024
"Это будет пощечина": чемпион ОИ из РФ "от имени поколения победителей" потребовал от России бойкота Игр-2024

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике в помещении Иоланда Чен потребовала допустить Россию к Олимпиаде, чтобы спасти мировой спорт. В свою очередь пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков довел до истерики россиян словами об участии представителей РФ на ОИ-2024 без флага и гимна. А официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

"Это будет пощечина": чемпион ОИ из РФ "от имени поколения победителей" потребовал от России бойкота Игр-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!