'Это абсурд'. Олимпийский чемпион из РФ устроил бунт в России

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов раскритиковал участие в международных турнирах под нейтральным флагом, заявив об отказе выступать в таком статусе. Ранее он оправдывал нейтральный формат и открыто выражал лояльность Владимиру Путину, называя спортсменов "вне политики".

Видео дня

На днях Храмцов назвал нейтральный статус "несправедливым", объяснив, что в таких условиях не чувствует связи с родиной: "Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. Я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом", – заявил он. – "Выступление под нейтральным флагом не позволяет почувствовать ответственность и поддержку своей страны".

Однако ещё месяц назад тот же Храмцов уверял, что поехал бы на Олимпиаду даже в нейтральном статусе, "чтобы заработать медаль для страны". Более того, он уверял, что Путин гордился бы чемпионами в любом формате, а сам атлет якобы не хотел вникать в политический контекст и "ничего в этом не понимает".

Поведение 27-летнего чемпиона мира по вызвало насмешки у болельщиков, которые не простили своему соотечественнику такую резкую смену позиции: сначала покорно оправдывать ограничения и демонстративно высказываться в поддержку президента, а затем – внезапно устраивать "бунт" и заявлять о бойкоте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!