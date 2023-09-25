'Это абсурд': чемпионка ОИ из РФ потребовала от украинцев 'не создавать конфликтных ситуаций'

Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась поведению украинских фигуристов Виолетты Серовой и Ивана Хобты, которые отказались пожимать руки своим соперникам из Грузии из-за их отношения к России. Депутатка Государственной думы выразила недоумение из-за такого поступка наших соотечественников.

Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница Игр в Турине-2006 традиционно для представителей страны-агрессорки обвинила украинцев в политизации спорта, а также абсурдно выразила сомнения в том, что поступок Серовой и Хобты был искренним.

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"Украина приведет к тому, что люди в спорте перестанут друг другу жать руки. Все федерации в итоге скажут: давайте перестанем это делать, чтобы не создавать конфликтных ситуаций. Они будут вынуждены это сделать. Это абсурд, спортсмены выступают за Грузию, но воспринимаются украинской стороной как русские. Если бы украинский спортсмен пожал руку грузинским, которые в прошлом выступали за Россию, его за это вся страна осуждала бы. Понятно, что они никогда не пожмут", – сказала Журова.

Ранее известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова со словами "да черт с ними" потребовала дисквалифицировать Серову и Хобту.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец вольного стиля Валентин Блесецкий отказался пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедову на ЧМ-2023.

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