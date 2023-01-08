''Если война в Украине продлится 10-15 лет...'' Олимпийский чемпион сказал, что делать с россиянами

Чемпион Олимпийских игр Себастьян Самуэльссон считает, что рано возвращать россиян на международные соревнования. 25-летний биатлонист прокомментировал слова олимпийской чемпионки по горным лыжам Перниллы Виберг, которая выступила за снятие бана с российских спортсменов.

Видео дня

"Я увидел, что Пернилла сказала это, и был очень удивлен. Когда почти год назад началась война, я не думал, что решение автоматически исключить Россию и Беларусь будет очевидным. Но когда вы видите, как действующие российские спортсмены использовали СМИ для продвижения какой-то российской пропаганды, тогда не остается других вариантов", – цитирует Самуэльссона expressen.se.

Биатлонист добавил, что стоит подумать и про украинцев.

"Есть украинская сборная, которая едва успевает тренироваться, потому что на их родине идет война, а потом им пришлось бы выступать с русскими. Я думаю, это было бы очень странно", – отметил спортсмен.

Самуэльссон полностью противоречит позиции Виберг о том, что России и Беларуси следует разрешить вернуться к спортивным мероприятиям.

"В сложившейся сейчас ситуации для меня очевидно, что их (русских и белорусов) нельзя возвращать. Но вы не знаете, как долго продлится эта война, если она продлится 10-15 лет, то рано или поздно должны подумать о том, как мы можем подготовиться к тому, как они могут вернуться в будущем. Я чувствую, что среди биатлонистов есть очень широкая поддержка того, что Россия пока не должна возвращаться. Мы обсудили это в комитете активистов, и никто не хочет вернуть их обратно", – подытожил швед.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Самуэльссон высказался об участии Дмитрия Губерниева и остальных спортсменов России в концерте-митинге под названием "Za мир без нацизма!". Шоу, на которое насильно сгоняли бюджетников, состоялось в Москве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!