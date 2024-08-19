'Если ты...' Российская соперница Магучих выступила против проукраинского чемпиона ОИ

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выступила категорически против прихода главы World Athletics Себастьяна Коу на пост президент Международного олимпийского комитета. Соперница нашей Ярославы Магучих обвинила функционера и двукратного олимпийского чемпиона в якобы несправедливом отстранении представителей РФ от соревнований.

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Об этом Ласицкене заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам прыгуньи в высоту, Коу пытается "выставлять виновными во всем спортсменов только из определенных стран", намекая на то, что британец занимает очень жесткую позицию в отношении российских атлетов. В частности, ни один из них не был допущен к Олимпиаде-2024 даже в так называемом нейтральном статусе.

"Не думаю, что Себастьян Коу является хорошим кандидатом на эту должность. Если ты глава World Athletics, то должен заботиться о легкоатлетах во всем мире, а не игнорировать и выставлять виновными во всем спортсменов только из определенных стран", – сказала Ласицкене.

Отметим, что в конце июня Коу посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зекленским. "Мировая легкая атлетика заняла очень четкую позицию относительно допуска российских и белорусских спортсменов – мы сказали "нет". Не ради политики, а потому, что было бы немыслимо, если бы их спортсмены соревновались в то время, когда ваши атлеты не могут этого делать должным образом, а ваших тренеров нет рядом", – сказал тогда британец.

Как сообщал OBOZ.UA, Мария Ласицкене не смогла выиграть чемпионат России и нарвалась на троллинг болельщиков в сети.

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