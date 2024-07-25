'Если ситуация в Украине дойдет до мирных переговоров...' В Госдуме сделали заявление о последствиях для мирового спорта

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что возвращения российских спортсменов на мировые турниры напрямую зависит от завершения войны. По мнению 52-летней олимпийской чемпионки, сразу же после прекращения огня российские атлеты смогут выступать под родным гимном и флагом.

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"Если ситуация в Украине будет доведена до мирных переговоров, о чем чаще стали говорить мировые политики, то понятно, что практически сразу после этого мы вернемся с флагом и с гимном" – цитирует политика Lenta.ru.

Журова отказалась прогнозировать, что будет с мирным соглашением, но уверена, что это существенно повлияет на положение РФ в спорте

"От этого зависит возвращение наших спортсменов с полным доступом и со всеми атрибутами российской государственности к соревнованиям. Исключительно от этого зависит", – добавила депутат.

Российские болельщики после таких слов своей титулованной соотечественницы, посоветовали ей перестать принимать наркотические вещества.

"А почему бы прямо не сказать, когда кое-кого снесут с трона и неадекватных депутатов из Госдумы уберут, вот тогда действительно страну вернут во все международные организации. Но, это случится ой как не скоро", – интересуются юзеры.

Любители спорта из РФ напоминают бывшей конькобежке, что никто никаких санкций с их страны в обозримом будущем не снимут.

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