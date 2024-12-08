'Если это правда... Вот это мы попали'. Случившееся в России назвали 'крындецом росспорта'

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что собирается стать советником министра спорта РФ на общественных началах. "Любимый конферансье Путина", как называют Губерниева, признался, что уже получил соответствующее предложение от Михаила Дегтярева.

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"Я действительно получил такое предложение и с радостью на него согласился. Теперь занимаюсь оформлением необходимых документов. Буду активно советовать", – сказал Губерниев в интервью "ВсеПроСпорт".

В комментариях российские болельщики прогнозирует конец спорта в стране.

"С таким "советником" врагов не надо", "Крындец Росспорту. Биатлон помирает, теперь и остальной спорт загнется)", "Ребята....если это правда....вот это мы попали..." – не сдерживают эмоций поклонники спорта из РФ.

Кроме того, юзеры вспоминают давний конфликт Губерниева и президента главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

"Его первый совет будет,отправить президента лыжных гонок в отставку", – не сдерживаются россияне.

Также фанаты отмечают способность Дмитрия унижаться перед властями.

"Усилия по восхвалению Дегтярева оказались не напрасными... Лизать, это его мастерство", "Быть приближенным к власти в нашей стране удивительно прибыльное дело, а также потеря реальности о происходящем в стране и с простыми людьми!", "Скоро и в Думу пролезет, льстить умеет", – пишут в сети.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

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