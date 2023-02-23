''Если бы Россия была признана страной-победителем...'' Призер ОИ связал допинг-скандал с Валиевой с войной в Украине

Вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин выразил уверенность в том, что российская фигуристка Камила Валиева будет дисквалифицирована за употребление допинга. При этом призер Альбервиля-92 и Лиллехаммера-94 связал вероятное решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) с войной в Украине.

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Об этом Жулин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". По словам бывшего фигуриста, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое подало в CAS иск против России, якобы также действует предвзято по отношению к агрессорам. Жулин также использовал словосочетание "страна-победитель", говоря о ситуации вокруг Валиевой и оправдывая употребление спортсменкой запрещенных веществ.

"Думаю, что у нас шансы очень малы. Поскольку, по-моему, понятно то, что сейчас происходит в мире и куда все движется. И пока у нас шансы малы. Если бы сейчас, условно говоря, Россия была признана во всем мире страной-победителем, то и решения WADA и других организаций были бы другими. А пока все будет продолжаться в этом направлении, нам ничего не светит. Лично у меня надежд на благополучный исход дела Валиевой мало", – сказал Жулин.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин, о чем стало известно во время Олимпиады-2022. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Камилу Валиеву невиновной в употреблении допинга, что и стало поводом иска со стороны WADA в CAS. А директор центра "Самбо-70" Ренат Лайшев обвинил Украину в том, что она провоцирует скандал вокруг фигуристки.

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