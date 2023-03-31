''Если будет решение Путина'': чемпион ОИ из РФ ополчился на ''безголовый'' МОК, который ''разрушает мир''

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, известный своей ненавистью к Европе и США, призвал российских спортсменов не соглашаться выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом. Он оскорбительно высказался в адрес членов Международного олимпийского комитета (МОК), которые на исполкоме организации определили критерии допуска атлетов из страны-агрессора.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший спортсмен при этом сделал оговорку о том, что спортсменам нужно дождаться решение диктатора Владимира Путина. Он также обвинил руководство МОК в том, что оно "разрушает мир".

"Самый безголовый исполком за всю историю МОК. Я был очень хорошо знаком с Хуаном Антонио Самаранчем, был у него в гостях. Равных ему после Пьера де Кубертена не было! МОК никакие посылы и условия не имеет права выдвигать России. Вместо того чтобы пропагандировать мир, они разрушают его. Никакие условия не принимать, только вдруг если будет решение президента и правительства ехать без флага и гимна", – сказал Тихонов.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание BILD назвало топовых российских спортсменов, которые точно не соответствуют критериям допуска МОК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!