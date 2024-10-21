'Если будет хотя бы один из российских журналистов...' Магучих рассказала, как давала отпор росСМИ на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и ее партнеры по сборной Украины отказывались от любых комментариев российским журналистам на Играх-2024 в Париже. По словам нашей соотечественницы, некоторые представители росСМИ прорывались в медиазоны, но каждый раз получали отпор.

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Об этом Магучих рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. 23-летняя легкоатлетка из Днепра отметила, что пресс-служба украинской олимпийской сборной проделала огромную работу и отстояла право наших спортсменов не общаться с представителями страны-агрессора.

"На самом деле, российские журналисты вообще не контактируют. И, в принципе, кто будет с ними контактировать? Но, конечно, они пытаются проникнуть в медийные зоны. И были такие случаи. И так наша пресс-атташе нас отстаивала, и у нее была такая позиция: если будет хотя бы один из российских журналистов, то все мы не будем давать никаких интервью. Так и вышло. Когда они появлялись, все закрывались, и никто ничего не дает", – подчеркнула Магучих.

Полное интервью мировой рекордсменки в прыжках в высоту читайте на OBOZ.UA вечером 21 октября.

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